Il CdS svela il motivo del ritardo di Osimhen a Napoli

Al momento Gennaro Gattuso sta allenando 10 giocatori, domenica arriverà al San Paolo il Milan, il suo passato, ma attenderà i calciatori entro venerdì dal rientro dei nazionali. Su Osimhen ancora c’è attendere il suo rientro, deve prima svolgere i test dei tamponi, poi potrà tornare a Castel Volturno. Saranno per il nigeriano giorni importanti per conoscere l’esito del problema alla spalla nel corso della sfida contro la Sierra Leone. Al momento la sua presenza contro i rossoneri è in dubbio. Oggi invece il rientro di Koulibaly, anche per il giallo che gli impedirà di giocare con il Senegal.

Fonte: CdS