I Reds riaprono il libro del mercato per Koulibaly , ma sarà dura per l’attuale KK

I Reds la scorsa estate erano stati accostati al difensore del Napoli, poi rimasto in azzurro, un affare mai concretizzato per quei 60 milioni di euro ritenuti fuori budget dal ds inglese Michael Edwards. Una valutazione che oggi fa ricredere il Liverpool, costretto alla conta dei difensori in infermeria: nell’ultimo mese si sono fermati i due centrali Virgil van Dijk (crociato) e Joe Gomez (operazione al tendine), oltre all’adattato Fabinho e agli esterni Alexander-Arnold e Robertson. Il club inglese ha così riaperto il libro del mercato e sul taccuino di Klopp il nome di Koulibaly è sempre in cima alla lista, insieme con quelli di David Alaba del Bayern Monaco e Dayot Upamecano del Lipsia. Sarà difficile strapparlo al Napoli ora, dopo un avvio di stagione da protagonista e un’annata tutta da giocare, ma finalmente la luce di Kalidou è tornata a splendere

Fonte: Il Mattino