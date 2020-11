Higuain, frecciate a Cristiano Ronaldo e alla Juventus. La sua verità a Espn

L’ex attaccante della Juventus Gonzalo Higuain in un’intervista a Espn ha ripercorso il suo difficile ultimo anno nei bianconeri:”Nell’ultimo anno non mi sono divertito a giocare ad alti livelli come si dovrebbe. Qualcosa dovevo cambiare perché ero saturo della pressione, di dover costantemente dimostrare quello che ho fatto nel calcio. Qualcosa ha iniziato a darmi fastidio nella testa“.

Nel calcio d’elìte i giocatori “sono spremuti fino all’ultima goccia. Pensano questo dei calciatori. Si sorseggia e quando non c’è più Coca-Cola che fanno? Spremono la bottiglia, la schiacciano, prendono tutto ciò che è possibile”.

Da qui la scelta del trasferimento in MLS: “Ho passato un brutto periodo e la verità è che stavo pensando ad altre cose. Volevo abbassare la pressione mediatica, in campo e fuori. Un campionato come la MLS, che crescerà molto. Non negherò che, visto da fuori, pensavo che sarebbe stato più facile adattarsi ma comunque ho avuto occasioni per fare gol in cui non ho avuto fortuna. È un campionato fisico, in cui se non sei concentrato puoi andare in sofferenza”.

Parlando dei migliori attaccanti del mondo, Higuain ha poi clamorosamente snobbato cristiano Ronaldo. “Lewandowski, Haaland e Benzema sono i migliori per me adesso. Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque. E Haaland è una grande promessa, è un grande attaccante”.

“Nella storia abbiamo avuto attaccanti come Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa e il migliore è Ronaldo, il Fenomeno – ha continuato il Pipita -. Ho sempre voluto essere come lui e ho cercato di copiarlo. Messi? Beh, Messi è magico. Tutto per lui sembra naturale. È nato così, Leo fa tutto senza sforzo. Questo è ciò che lo rende unico”.

