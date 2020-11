Giordano: “Nel 2006 Modric e Lewandowski furono vicini al Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Napoli-Milan? Per ora è uno sfida Scudetto. Non capisco questo velo di anti-malinconia: le sfide degli anni ’80 hanno rappresentato uno dei duelli più belli del calcio italiano. Giusto raccontarle a chi non le ha vissute, senza memoria ci si limita al proprio vissuto. Higuain non reputa Ronaldo uno dei migliori? Non scopriamo nulla di nuovo. Lewandowski in questo momento come prima punta è il più forte in circolazione, ha una forza brutale ma elegante. Se penso che lui e Modric nel 2006 sono stati davvero vicino al Napoli grazie a Marino mi rendo conto che a volte il destino degli uomini e del calcio può cambiare in un niente. Osimhen? Secondo me non gioca, poi magari è Superman e sopporta il dolore. Ma se la risonanza evidenzia dei problemi io non lo rischierei, sarebbe una scelta incauta”.