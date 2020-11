Festa Koulibaly con il Senegal

A un anno di distanza, ma con la stessa fame di vittorie. Koulibaly e il Senegal si ritrovano e ritrovano il successo in campo, determinante per strappare il pass verso la prossima Coppa d’Africa: con il trionfo sulla Guinea-Bissau di domenica, infatti, il Senegal è la prima nazionale africana a conquistare l’accesso alla competizione che si giocherà nel 2022.

SCHIACCIASASSI

Un ruolino di marcia che non ammette repliche per Kalidou e compagni con nove gol fatti, uno solo subito e quattro vittorie in altrettanti match: i primi due con Congo e Eswatini si erano giocati nel novembre del 2019, prima che il mondo (del calcio e non solo) venisse sconvolto dalla pandemia ancora in corso, nell’ultima settimana il doppio successo contro la Guinea-Bissau (2-0 e 1-0) che ha visto protagonista ancora una volta il difensore del Napoli. Koulibaly, infatti, di questa nazionale è il volto oltre che il naturale capitano: 360 minuti in campo con l’ex stella del calcio africano Aliou Cissé – oggi selezionatore del Senegal – che non ha intenzione di rinunciare a Kalidou, protagonista anche di una rete nella prima uscita del Gruppo I.

PRIMATO E COPPA

I 12 punti valgono il primo posto e un biglietto per il Camerun in quella che è già l’edizione più tormentata di sempre della Coppa d’Africa: il torneo ha già subito due variazioni di date, lo scorso giugno è stato deciso che la competizione si giocherà nel gennaio 2022, a pochi mesi dal Mondiale in Qatar (dicembre dello stesso anno) e soprattutto nel bel mezzo di una stagione che si lascerà (si spera) il Covid alle spalle mentre all’orizzonte vedrà il primo Mondiale invernale della storia. Non la migliore notizia, insomma, per i club che manderanno i propri tesserati in Camerun tra poco più di un anno. Fonte: Il Mattino