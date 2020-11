Esito negativo dei tamponi per David Ospina

Questa sera alle ore 22,00 la Colombia affronterà in trasferta l’Ecuador, occasione di riscatto per i “cafeteros” dopo la sconfitta interna contro l’Uruguay. Proprio la gara di sabato sera era risultato positivo Luis Suarez, ma per fortuna l’esito dei tamponi ha dato esito negativo al gruppo squadra, David Ospina compreso che è pronto per la sfida di questa sera: «Lo spogliatoio è tranquillo, dopo una sconfitta brutta la squadra ha reagito bene in questi giorni di lavoro e ci siamo preparati al meglio. Siamo pronti a scendere in campo contro l’Ecuador».

Fonte: ilmattino.it