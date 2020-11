De Laurentiis: il momento, anche “politicamente”, è diventato pesante

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis., non è “molto simpatico” ai vertici dell’ italico pallone. Questo è risaputo. Per carattere, personalità pungente, per quel suo modo di dire le cose sempre in maniera diretta, per la poca diplomazia nei modi. In questo momento, con il caso “Juventus-Napoli” ancora in via di definizione, ancora di più. La Repubblica parla di un clima ormai pesante venutosi a creare attorno al patrona azzurro che, oltre al ricorso da preparare, deve risolvere adesso anche un altro problema: il Movimento 5 Stelle, in Abruzzo, si è rivolto alla Procura e all’ANAC per contestare la decisione della Regione di investire 6 milioni per ospitare il Napoli a Castel di Sangro nei prossimi ritiri estivi.