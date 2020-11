Caldirola a Radio Crc: “Koulibaly il mio difensore preferito. Con Petagna al posto di Osimhen…”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Luca Caldirola, difensore del Benevento. “L’unico vero passo falso di cui ci siamo resi protagonisti – ha detto Caldirola a Radio Crc – ha riguardato la sconfitta interna contro lo Spezia. Per il resto ci siamo fatti valere anche contro formazioni del calibro di Inter, Roma e Napoli. Speriamo di riscattarci subito contro la Fiorentina. Il nostro obiettivo è la salvezza”. Salvezza da conquistare grazie all’apporto di Inzaghi. “Il mister ci aiuta tanto – ha detto Caldirola a Radio Crc – grazie a lui ho iniziato anche a dare il mio contributo in zona gol. Il mio difensore preferito è Koulibaly, il Napoli in difesa è messo bene”. Però “per me – ha ripreso Caldirola – è l’Inter il club a vantare la rosa più competitiva”. In attacco, tuttavia, il Napoli non ha nulla da invidiare a nessuno. Osimhen è fuori uso per domenica, al suo posto ci sarà Petagna. “Osimhen mi ha impressionato per la sua velocità – ha detto Caldirola – con il nigeriano in campo, il Napoli cerca di più la profondità. Con Petagna, invece, gli azzurri tentano di più la carta dei cross”. A proposito di centravanti, a Benevento c’è Lapadula, fresco di convocazione con la nazionale peruviana. “Ci teneva tantissimo – ha detto Caldirola a Radio Crc – l’hanno accolto come una star. Questo rappresenta una gioia per tutti noi”.