Bagni: “Se arrivasse al Napoli sarei felicissimo….”

Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete:

Vecino?

“Lobotka e Demme sono quasi simili, quando è arrivato Bakayoko hai messo centimetri e forza fisica. Vecino avrebbe forza fisica ma anche potenzialità per andare a segnare. Non so se accadrà ma sarei felicissimo”.

Emerson Palmieri?

“Il terzino del Chelsea per me è fortissimo, giocatore completo. A gennaio di qualche anno fa non si fece un grande sforzo in quel calciomercato per vincere il campionato. Le occasioni non capitano tutti gli anni: bisogna sfruttare il momento. Sta giocando comunque Hysaj e non sta giocando male, però con altre caratteristiche. Anche Mario Rui non ha mai demeritato“.