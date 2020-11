Auriemma: “Osimhen salta il Milan? Ecco la mia sensazione”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete:

Come sta Victor Osimhen? Salta il Milan?

“Si è fatto male in Nazionale, ma non si è rotto il polso o il gomito: ha subito una lussazione alla spalla. Uno come lui, gioca pure senza spalla. Fosse stata una gamba, mi sarei preoccupato maggiormente, ma l’ex Lille ha una voglia incredibile e credo che stringerà i denti per esserci contro il Milan. La mia sensazione è che giocherà anche senza un braccio”.