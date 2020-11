Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete: “Contro il Bologna, al Napoli hanno annullato un gol da processo penale: non solo era valido, ma c’era anche un rigore per gli azzurri. C’è un grande punto interrogativo sul resto della stagione. Non voglio fare il complottista, ma sono curioso di vedere cosa accadrà. da qui in futuro anche in altre partite”.