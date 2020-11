Akatugba: “Osimhen non giocherà nella sfida contro il Milan”

Oma Akatugba, giornalista e amico personale di Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Victor si è fatto male contro la Sierra Leone. Dagli accertamenti effettuati dopo la partita, è venuta fuori una lussazione alla spalla. Giocherà nella prossima partita di campionato? No, non sarà pronto per la partita col Milan, resterà fuori diverse settimane. Sarà lo staff del Napoli, poi, a prendersi cura del suo recupero. Perché la penso in questo modo? Con chi ho parlato? I medici della Nigeria parlano di stop di varie settimane, la fonte è la Nazionale Nigeriana, l’ha detto ai giornalisti locali”.

“Non ho parlato direttamente con il ragazzo, ma la situazione attuale, purtroppo, è questa. Cosa pensano di Victor Osimhen, in Nigeria? Effettivamente, l’attaccante del Napoli divide molto l’opinione pubblica. Il Napoli non è la squadra più grande in Italia, se paragonata ad esempio alla Juventus, per i nigeriani. Per qualcuno, però, Osimhen può e deve fare di più. Il Napoli è abituato a giocare senza una vera prima punta e, a detta di qualcuno, lo stile di gioco di Gennaro Gattuso non è ottimale per lui. Parte dei cronisti nigeriani ritengono che Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Hirving Lozano non siano i trequartisti ideali per esaltare le sue qualità”.