Zola: “Mi sarebbe piaciuto giocare in questo Napoli”

Gianfranco Zola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il Napoli ha fatto benissimo dopo il lockdown. Per me i partenopei sono molto competitivi, così come lo è il Milan. Quella di domenica sarà una bellissima sfida. Mi sarebbe piaciuto giocare in questo Napoli. Nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso avrei giocato magari in una delle due fasce dietro Osimhen. Gennaro Gattuso è cresciuto tantissimo, è migliorato nel corso degli anni. Lo seguo dai tempi di Pisa, mi piace tanto”.