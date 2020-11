Zola: “Il Napoli è cresciuto molto con Gattuso in panchina. Su Emerson Palmieri…”

L’ex calciatore del Napoli oggi allenatore, Gianfranco Zola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Inter, Napoli, Milan, hanno fatto dei passi in avanti importanti. Come organico hanno un’ottima struttura. Mi sembra che quest’anno stanno crescendo dal punto di vista del gioco e dell’organizzazione. Sono realtà importanti. Napoli e Milan stanno facendo benissimo da dopo il lockdown, insieme al Sassuolo sono le squadre che hanno fatto meglio. I risultati dicono che sono squadre competitive. Sia rossoneri che azzurri sono due realtà importanti che possono arrivare fino alla fine. Giocare in questo Napoli? Si. E’ una squadra che è cresciuta molto, anche dal punto di vista offensivo. Gattuso è cresciuto molto come allenatore. Io lo seguo dai tempi del Pisa, ed è diventato un allenatore che gioca un bellissimo calcio. Estremamente offensivo. Per un giocatore come me sarebbe bello giocare in questo Napoli. Emerson Palmieri? Con noi ha sempre fatto estremamente bene. Davvero molto forte dal punto di vista offensivo, ma con Sarri è cresciuto molto anche dal punto di vista difensivo. Posso solo parlarne bene anche perché è un ragazzo esemplare ed un professionista incredibile”.