Ufficiale – Il Milan conferma la positività del proprio allenatore, Stefano Pioli, al Covid 19. Il tecnico, quindi, come da Protocollo, dovrà effettuare un periodo di quarantena, per cui, non sarà possibile per lui sedersi sulla panchina del San Paolo domenica sera per il match di campionato tra Napoli e Milan.

Fonte: SportMediaset