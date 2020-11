Tre le opzioni per Osimhen quando rientrerà a Napoli. Per ora è tornato a Lagos

Lo staff medico del Napoli è in costante contatto con gli omologhi della nazionale nigeriana, ricevendo i risultati delle lastre, mentre Osimhen ha già lasciato l’albergo della sua nazionale ed è tornato a Lagos per poi rientrare a Napoli. «Diventa chiosa Calenda impossibile fare una diagnosi completa. Anche, perché bisogna capire dove sente dolore, movimenti con il braccio riesce a farli, anche se la spalla resta un punto interrogativo. Uno stop fa parte del calcio, un infortunio può bloccarti: ma, Osimhen sente la fiducia dello staff tecnico azzurro e l’amore dei tifosi». Dopo il rientro, tre possibilità alla luce degli esiti del check medico: partire dalle terapie per la spalla, opzione che allontanerebbe il rientro con il Milan, oppure allenamento individuale o subito in gruppo, ipotesi che avvicinerebbero Osimhen al big match con i rossoneri».