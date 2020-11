Torrisi: “Insigne in questi anni non è stato mai continuo”

Antonio Torrisi, giornalista di Rivista Contrasti, è intervenuto su Radio Punto Nuovo, ecco le sue parole: “Parlo di Insigne incomprensibile e lo confermo. Con costanza di rendimento non l’ho mai visto. Con Mazzarri non lo prendo in esame, con Benitez è stato discontinuo, con Sarri è stato l’unico periodo nel quale è stato più continuo. Con Ancelotti nel secondo anno non è andato bene. In Nazionale? Insigne in questa nazionale è il più talentuoso, se rispetta le aspettative sul suo talento allora ne godiamo tutti. È vero che Baggio, Cassano e Del Piero sono stati sempre discussi, forse solo Baggio ha raggiunto maggiore unanimità. Per quello che ci si aspettava da inizio carriera da Insigne, poteva fare di più, soprattutto in termini realizzativi. La crescita di Insigne passa dalla costanza, cosa che non c’è stata negli anni. Insigne è stato anche quello che è sparito in alcune partite, forse anche di minore importanza, ma che decidono la stagione”.