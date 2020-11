SKY – Domani mattina ritornerà a Napoli Osimhen

Dall’esterno di Castel Volturno, il collega di Sky Francesco Modugno, aggiorna sul momento del Napoli in vista della sfida di domenica contro il Milan. “Osimhen? Domani mattina tornerà in città, farà il test dei tamponi come da prassi e poi nuovi accertamenti sulla sua spalla. Venerdì sera sono state di attesa, tutti con il fiato sospeso, dove si temeva problemi seri. Ovviamente la punta nigeriana sarà medico di se stesso, deciderà assieme a Gattuso e allo staff di Canonico se ci potrà essere contro il Milan. Contro i rossoneri partita di grande fascino, in caso di suo forfait c’è Petagna, ma in alternativa Mertens, tornato al gol in nazionale”.

La Redazione