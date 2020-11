Sfida alla capolista – Osimhen vuole esserci, ma è tutto in divenire

Fino a che il giocatore non sarà rientrato, le sue condizioni fisiche non potranno essere valutate. E Osimhen dovrebbe tornare in città domani. Se ci sarà o meno contro il Milan è da decidere. «Ho sentito Victor, sta bene. C’è ancora un po’ di dolore al braccio, nelle prossime ore ne sapremo di più»: Roberto Calenda è il rappresentante italiano di Osimhen. Ci sarà il nigeriano nella sfida alla capolista rossonera? «Bisognerà aspettare gli accertamenti, quelli che, spiega Calenda, saranno fatti a Napoli nelle prossime ore quando il ragazzo tornerà a disposizione della società. Le radiografie fatte qui, ci diranno se potrà esserci. Tornerà da un momento all’altro e non giocherà, ovviamente, con la Sierra Leone la prossima gara con la Nigeria». Il centravanti, dal canto suo, scalpita: «In certe situazioni si lavora di concerto tra club e federazioni per consentire il miglior recupero possibile: ma, è ovvio che Osimhen voglia esserci. Tutto, al momento, è in divenire, ma Victor mi ha espresso il suo desiderio di giocare. Se non emergerà nulla, allora credo che possa esser convocato con il Milan».

Il Mattino