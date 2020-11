Rijeka – Sono sette i calciatori croati positivi al Covid 19

Ancora alla prese con il Covid 19 gli avversari europei del Napoli in Europa League. La società croata del Rijeka ha infatti comunicato la positività di 7 suoi giocatori al virus. Il club non ne ha rivelato l’identità ed ha chiesto il rinvio del prossimo match contro l’Istria previsto per il 21 pv. La squadra di Fiume procede con le procedure previste in casi come questi nel rispetto del Protocollo.