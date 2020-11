Osimhen ritornerà domani a Castel Volturno e conoscerà l’entità dell’infortunio

La Nigeria stava vincendo 4-2 contro la Sierra Leone, poi finirà con un pareggio, però Osimhen verso la fine del match uscirà in barella dopo la caduta sul terreno di gioco. Si temeva il peggio, ma per fortuna la situazione non è degenerata. Domani la punta degli azzurri tornerà a Castel Volturno, dove farà nuovi accertamenti, sembra una lieve lussazione alla spalla. Al momento sempre in dubbio per il Milan, in un ciclo che poi comprenderà le sfide contro il Rijeka, Roma, Az Alkmaar, Crotone, Real Sociedad, Sampdoria, infine Inter e Lazio in trasferta e il Torino per della sosta natalizia. Gattuso e la tifoseria partenopea attenderanno l’esito rimanendo con il fiato sospeso, ma certamente non si vorrà rischiare nulla e si cercheranno nuove opzioni offensive.

Fonte: Corriere dello Sport