Oggi inizia la settimana che porta al Milan e ritorna in “anticipo” Koulibaly

Quest’oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, domenica 22 Novembre alle ore 20,45 arriverà al San Paolo il Milan capolista di Ibrahimovic. Oggi mister Gattuso potrà di nuovo contare su Koulibaly, un ritorno in anticipo del difensore senegalese, visto che l’ammonizione ricevuta gli farà saltare la prossima sfida in nazionale. Si attenderà nelle prossime ore, entro domani, anche Osimhen, per conoscere l’entità del suo infortunio alla spalla. La presenza in attacco del nigeriano contro i rossoneri è in dubbio e per questo che probabilmente si punterà su Mertens “falso nueve”.

Fonte: Corriere dello Sport