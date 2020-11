Napoli-Emerson Palmieri, un affare alla “Bakayoko”

Questa settimana si inizierà a preparare la sfida alla capolista Milan e lentamente torneranno gli azzurri dagli impegni con le nazionali. Il Napoli nel frattempo pensa al mercato per completare la rosa nella sessione invernale. La linea con il Chelsea potrebbe essere un’opzione, dove si punterà sul terzino sinistro Emerson Palmieri. Il cursore di fascia mancino non ha nascosto che vorrebbe tornare in Italia e il club azzurro non è un’ipotesi da scartare. I primi contatti dell’intermediario con Marina Granoskaia, la zarina dei “blues”, sono iniziati, potrebbe essere un prestito per sei mesi, un’affare alla Bakayoko come fu fatto in estate. La società di De Laurentiis ci proverà per accontentare il suo allenatore ormai ad un passo dal rinnovo.

Fonte: CdS