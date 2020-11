Montefusco: “Il problema di Insigne è che è napoletano, se fosse nato altrove…”

Vincenzo Montefusco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Insigne sta facendo benissimo, in questo momento è il giocatore simbolo del Napoli. Si impone anche in determinate situazioni. A me non piace quando prende alcuni atteggiamenti come andare viso a viso con gli avversari, certi atteggiamenti non piacciono. Ma per il resto ieri bene, anche in occasione del gol annullato ha calciato la palla benissimo. Ancora si fanno discorsi per capire Insigne. Il suo problema è che è napoletano: fosse nato altrove, non lo avrebbero messo così in difficoltà”.

Osimhen potenziale grave assenza contro il Milan?

“Il Napoli ha ormai una rosa competitiva in tutti i reparti. Chiaramente si esalta molto per le sue caratteristiche, però penso che il Napoli abbiamo la rosa per poterlo sostituire. Può giocare Petagna oppure si può tornare con il 4-3-3″.