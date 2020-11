La moda spagnola, in Italia, l’ha introdotta un terzetto azzurro

I giocatori spagnoli, in Italia, non rendono, falliscono. Era la convinzione italica fino a poco tempo fa. Di sicuro le “prove” per affermarlo, in un certo qual modo, c’erano. Più o meno fino al 2013, quando proprio un terzetto made in Napoli ha cambiato il destino degli spagnoli in Italia: Reina, Albiol e Callejon. E così, all’improvviso, da quando tutti gli eredi di Luis Suarez passati per la serie A non erano stati capaci di lasciare traccia (compreso Pep Guardiola), ecco che arriva il boom e la Liga torna a essere terreno di caccia per i club italiani. Napoli in testa. Che in rosa ha pure Fernando Llorente che pure con la Juventus non ha fatto la meteora.

Il Mattino