Italia: Il Cds vota l’attacco azzurro – Due top e una stella

Il Corriere dello sport vota l’attacco dell’Italia. Tutti ampiamente sopra la sufficienza, Insigne segna (ma poi viene annullato) e poi regala a Berardi la rete che chiude il match. Bernardeschi sulla destra spesso punta l’uomo e si accentra per tentare il tiro in porta, un lontano parente di quello che vediamo con la maglia della Juventus. Infine Belotti fa un gran lavoro per la squadra, ostacola Sczscesny nell’occasione del goal annullato a Insigne ma poi si procura il calcio di rigore che permette a Jorginho di sbloccare il match.

Bernardeschi 7

Non c’è solo l’assist per Belotti nell’azione del rigore, c’è altro, c’è una vecchia qualità che finalmente riaffiora. E’ vero, a volte perde un tempo di gioco, ma la sua crescita, già intravista mercoledì contro l’Estonia, è sempre più evidente.

Insigne 8

Gioca col sorriso sulle labbra, vuol dire che si diverte e fa divertire. Gli annullano un gol, un bellissimo gol, per colpa di Belotti… che si ritrova davanti a Szczesny in fuorigioco. Giocate, assist (compreso quello per il 2-0 di Berardi), spunti e un aiuto a Emerson nelle poche occasioni in cui deve difendere.

Belotti 7

Stringe i denti, va in campo e si batte come fa sempre. In area non è preciso come dovrebbe, ma al momento buono si procura il rigore. Subisce un fallo da Goralski che sarebbe da rosso, ne subisce un altro e lo fa espellere.