Italia: Tamponi negativi per gli azzurri in vista della Bosnia

ITALIA – Azzurri al lavoro a Coverciano dove sono rientrati ieri notte da Reggio Emilia dopo il successo per 2-0 sulla Polonia. Un successo che li ha catapultati in testa al Gruppo 1 di Nations League. E grazie al quale l’Italia sarà testa di serie al sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2022 che si terranno il prossimo 7 dicembre.

Con la perdurante indisponibilità del ct Roberto Mancini a guidare l’allenamento di oggi pomeriggio ancora il vice Alberico Evani insieme a tutto lo staff. Sarà ancora lui a sedere mercoledì in panchina per la sfida ala Bosnia. Al momento fra i giocatori, sottoposti a nuovo tampone secondo il protocollo Uefa, non sono state segnalate eventuali situazioni particolari. In previsione della partenza domani mattina per Sarajevo dove mercoledì gli azzurri affronteranno la Bosnia per sigillare il primo posto e l’accesso alla fase finale di Nations League. Fonte: alfredopedulla.com