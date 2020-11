Hirving Lozano: “Ora mi sento un giocatore più completo e maturo. Sul futuro tutto può succedere”

In un anno Hirving Lozano è passato da giocatore nell’occhio del ciclone a rinato tecnicamente e più maturo. Di questo ma non solo il calciatore messicano ne ha parlato a Tv Azteca Deportes. “Lo scorso anno onestamente nessuno sa che cos’è successo. In certi momenti dicevo a mia moglie ma dove siamo capitati, però con il tempo ci siamo ambientati. La rinascita, devo un grazie a lei, ma anche a mister Gattuso. Lui è stato fondamentale, ci siamo parlati ed ora c’è un’intesa totale. A volte sembra un “orco”, ma poi riesce a trovare sempre la parola giusta per tutti. Quello che è accaduto lo scorso anno, lo potremo considerare come un’esperienza di vita. Sul calcio italiano, avevo bisogno di un campionato che mi potesse far crescere, ma per il futuro vediamo che può accadere. Nessuno può sapere che cosa ci riserverà il destino, però un giorno mi piacerebbe giocare nel Barcellona, anche se cerco sempre una squadra per potermi inserire. Ora posso dire di sentirmi un giocare più completo e maturo”.

La Redazione