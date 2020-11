Gattuso “urla” a Ghoulam: “Non me frega niente di Jorge Mendes”

Nel giorno della sfida del “Dall’Ara” contro il Bologna, Gattuso scelse di mandare in Tribuna Mario Rui e Ghoulam, entrambi terzini sinistri, al loro posto Hysaj. La scelta dell’albanese, non solo per motivi tattici, ma anche perchè il tecnico degli azzurri vede il franco-algerino (Ghoulam), davvero poco sul pezzo, anzi svogliato. Il mister gli avrebbe urlato. “Non me ne frega niente di Jorge”, per la precisione si tratta del procuratore Mendes, tra l’altro lo stesso di Gattuso che sapendo com’è fatto l’allenatore di Coregliano Calabro non si intromette nella vicenda.

Fonte: Gazzetta dello Sport