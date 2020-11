Gattuso non vuole perdere il nuovo Hysaj: si lavora al rinnovo

Ad un passo dall’ addio, Elsed Hysaj. Almeno così sembrava essere. Aveva anche detto chiaramente di essere alla ricerca di qualcosa di nuovo, ma poi è arrivato Gattuso. E adesso Cristiano Giuntoli lavora per il rinnovo in extremis dell’ albanese. Il suo contratto scade a giugno 2021. Chiedeva fiducia e minuti, il tecnico calabrese gli ha concesso entrambi. Sulle colonne de La Repubblica si legge che l’allenatore azzurro non vorrebbe perdere il difensore perchè lo considera importante per il suo gioco. Il terzino, per caratteristiche, può giocare sia a destra che a sinistra e in questo avvio di campionato si è dimostrato attento e affidabile. Il Napoli sta lavorando per il prolungamento di contratto, le prossime settimane saranno quelle decisive.