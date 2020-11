Fabian Ruiz: è l’azzurro la tentazione del Cholo Simeone

Lui, Fabian Ruiz, è oggetto del desiderio di molti. Pare che soprattutto siano in molti quelli che vorrebbero il suo rientro “a casa”. Torres fa capire sono sia Simeone che l’Atletico Madrid che più di tutti inseguono il centrocampista spagnolo. Ovviamente il discorso lo si farà la prossima estete, perchè nel frattempo, al Napoli non se ne parla. Ruiz è insostituibile per Gattuso che lo ritiene quasi intoccabile: in serie A è sempre stato titolare, con qualche pausa solo in Europa League. Tra i centrocampisti, è quello che ha giocato di più (647′), dietro solo in rosa a Koulibaly e Di Lorenzo nella classifica dei minuti giocati. Roba da stakanovisti, davvero. Fabian è uno di quelli che ha i numeri migliori, in termini di condizione. Domani torna a Siviglia, dove è cresciuto, con la Spagna che affronta la Germania sempre per la Nations League.

Il Mattino