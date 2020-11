Dries Mertens: “Voglio restare a Napoli a vita”

“Il mio futuro? Con il Napoli ho un contratto di un anno e mezzo, con opzione per il terzo, anche se ovviamente il mio sogno è di restare a vita in maglia azzurra. Quando sarà finita la mia avventura, vorrei tornare in Belgio per viverci”. Ieri sera Mertens con il suo Belgio vincono per 2-0 e c’è da sottolineare la prodezza del bomber azzurro su punizione dai 20 metri. Il buon Dries che dalla rottura dei legamenti di Milik, è diventato centravanti a tutti gli effetti superando Maradona e poi Hamsik. Il Napoli in estate ha scelto in sostanza di puntare su di lui, per renderlo una bandiera, con un contratto di due anni con opzione per il terzo. Quest’anno già due reti, anche se manca nel tabellino da un bel po’ di tempo, ma darà come sempre il suo contributo per la gioia dei tifosi che potranno ancora godersi le magie di “Ciro” Mertens.

Fonte: Corriere dello Sport