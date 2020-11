Dries Mertens in serie A – Le medie a partita (Grafico)

La fenomenologia di Mertens è racchiusa, semplicemente e persino semplicisticamente, nei numeri, che sono incontestabili: quell’omino che tagliando da sinistra verso destra è stato capace di segnare (al massimo) dodici reti all’anno, diventa un gigante e ne mette assieme ventisette in altrettante partite da centravanti, che diventano trentaquattro in quella stagione cominciata in un modo e finita in altro, scoprendo che da Ciro I a Ciro II è un attimo, il tempo d’un bacio sulla guancia degli dei del calcio.