Crudeli: “Domenica il Milan affronterà una delle candidate allo scudetto”

Su Radio Crc è intervenuto Tiziano Crudeli, opinionista di 7Gold, ecco le sue parole: “Non credo che la positività di Pioli possa rappresentare un problema per il Milan domenica al San Paolo, penso che possa esserlo invece la crescita del Napoli. Domenica i rossoneri affronteranno una delle candidate allo scudetto. Ibra è un campione e un leader carismatico. Ma il Napoli è una squadra competitiva in ogni reparto. E poi c’è Insigne, che sta facendo faville anche in Nazionale. Mi sarebbe piaciuto che Bakayoko fosse tornato al Milan. I rossoneri subiscono qualche gol di troppo. Nonostante ciò sono in grado di fare lo stesso risultato a Napoli. Gattuso è un grande allenatore. Avrebbe meritato maggiore considerazione quando era al Milan“.