Cotugno (preparatore portieri del Guangzhou Evergrande): “Ecco come hanno gestito i contagi qui in Cina

“Allo stadio c’erano anche gli spettatori, l’ultima partita hanno aperto quasi a tutti, c’erano sui 20.000 spettatori. Qua la vita è normale, non si sente l’aria del Covid. Se tu pensi a come abbiamo affrontato il campionato è incredibile, chiusi in una bolla. Otto squadre in una città ed altre otto in un’altra. Si usciva solo per l’allenamento e le partite, siamo stati due mesi e mezzo chiusi in un albergo dove i dipendenti dormivano in un dormitorio – spiega Cotugno – Ogni squadra aveva il suo campo di allenamento, c’era una zona dove ci si poteva muovere e nessuno poteva entrare né uscire. Né i calciatori, né lo staff. Persino i giornalisti non entravano e non uscivano”.