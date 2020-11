Come disposto dalla circolare n.49 del 15 novembre 2020 della Divisione Calcio Femminile, il recupero della gara di Coppa Italia Timvision, valevole per la seconda giornata della fase a gironi eliminatori, Pomigliano Femminile – FC Juventus, in programma per giovedì 19 novembre alle ore 15, è rinviata a data da destinarsi.

Fonte: Ufficio stampa Paola Mauro Pomigliano femminile