Come se la cava la Nazionale?

La Nazionale italiana di calcio è una di quelle passioni che ci fa saltare il cuore nel petto ogni due anni, su per giù: tutto quello che c’è in mezzo, qualificazioni, gironi, convocazioni per le amichevoli, ci appassiona poco o nulla, ottenebrati come siamo dal campionato di calcio e da tutto ciò che esso comporta.

Non solo: alcuni appuntamenti che riguardano le nazionali di calcio sono visti come delle inutili e noiose interruzioni del campionato nostrano; pure un rischio inutile, data l’emergenza sanitaria che ci troviamo a fronteggiare tutti insieme e il pericolo che deriva dalla commistione di varie “bolle” di lavoro.

Al netto di tutto, comunque, le nazionali giocano. Vediamo allora come se la sta cavando la Nazionale di calcio azzurra in mezzo a tutte queste polemiche.

NATIONS LEAGUE: UNA COMPETIZIONE CONTROVERSA

La nostra Nazionale, come le maggiori nazionali al mondo, si trova a dover disputare partite che afferiscono alla celebre Nations League: le ultime due partite del girone A, girone che vede protagonista gli azzurri, determineranno la classifica finale della nostra fase preliminare. Al momento siamo secondi, a sei punti, dietro alla Polonia, a sette, e prima dell’Olanda a cinque punti. La Bosnia è fanalino di coda del nostro girone, essendo ferma a due punti.

Come si metterà? Ovviamente speriamo tutto il meglio, ma soprattutto speriamo che, in questa competizione come in tutte le altre, nessuno corra il rischio di ammalarsi.

EUROPEI 2021: AL MOMENTO, SI GIOCA!

I Campionati Europei itineranti previsti inizialmente per questo funesto 2020 sono stati rinviati all’anno prossimo, ovviamente incrociando dita di mani e piedi.

Adotteranno sempre la poco sicura formula dei campionati itineranti, andando a toccare tutti i Paesi della zona europea, che metteranno a disposizione della competizione le loro migliori strutture: in Italia si giocherà di sicuro allo Stadio Olimpico di Roma, una delle strutture più qualificate per ospitare questo genere di eventi, assieme ovviamente al Meazza di Milano.

Gli Azzurri di Mancini puntano molto, per questa competizione, sulla cosiddetta linea verde, convocando tra l’altro moltissimi giocatori per ogni turno. Parliamo comunque di un’ossatura già abbastanza formata, capitanata dal vecchio Bonucci, la chioccia che si occuperà dei ritmi in campo: nomi come Tonali, Barella, Donnarumma, Chiesa e Zaccagni non sono certo delle nuove proposte per quanto concerne il numero di convocazioni, ma si tratta di giocatori giovanissimi e che certamente daranno alla nostra Nazionale una nuova linfa.

Insomma, restiamo connessi con i nostri colori anche durante questi stop al campionato di calcio, perché non dobbiamo dimostrarci tiepidi nel tifo. Ricordiamo che altre Nazionali hanno ben altri supporter e che il tifo per i colori di casa non dovrebbe mai venir meno.

Ci auguriamo che l’anno prossimo si possano giocare gli Europei, in modo da portare un po’ di unione, almeno emotiva, a tutta la nostra penisola.