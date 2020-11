Betty Bavagnoli (all. A.s. Roma): “Le prestazioni ci sono, ma mancano i risultati”

Ieri pomeriggio l’A.c. Milan ha battuto l’A.s. Roma per 1-0 con il gol vittoria di Valentina Giacinti su rigore. Il tecnico delle giallorosse Betty Bavagnoli a fine gara. “Ieri la Roma ha dimostrato di avere un grande carattere, temperamento, coraggio e voglia giocare a viso aperto. Non posso essere insoddisfatta della prestazione”, ha commentato la coach. “Oggi è stata una delle nostre migliori prestazioni e purtroppo è arrivata una sconfitta. Dobbiamo essere più ciniche ma questo ormai lo diciamo da troppo tempo. L’abbiamo interpretata bene ma, come sappiamo, gli episodi fanno la differenza. Non commento nulla delle decisioni arbitrali, posso solo pensare a lavorare per continuare a migliorare le prestazioni della squadra. Se le prestazioni continuano a essere queste, i risultati arriveranno. Purtroppo stiamo lasciando punti per strada ma anche in 10 le ragazze sono state protagoniste di una bella prova e possono uscire dal campo a testa alta. Ho visto una squadra non mollare mai e cercare di recuperare il risultato anche in 10. Le ragazze meritano i miei complimenti ma dobbiamo migliorare e diventare più concrete”.

Fonte: asroma.com