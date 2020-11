NAPOLI – Tiémoué Bakayoko si è preso il Napoli in meno di un mese. Ventidue giorni, per la precisione: dal 17 ottobre, giorno dell’esordio con l’Atalanta, all’8 novembre, una domenica fa, data della trasferta di Bologna. Davvero un lampo, non c’è che dire; e fatti alla mano verrebbe da dire che Gattuso sapeva bene il fatto suo puntando forte sul gigante di Parigi. E sia chiaro: Baka non è soltanto gigantesco per le misure, una montagna di muscoli distribuiti su 189 centimetri, ma lo è anche per la capacità di occupare lo spazio in campo, nel centrocampo di una squadra che con lui gira in un modo, con le spalle più coperte, e senza in un altro. Fonte: CdS