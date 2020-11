Bakayoko non giocava da 7 mesi quando è arrivato, ma corre più di tutti

Bakayoko non giocava da oltre sette mesi quando fu acquistato. Dalla chiusura anticipata della Ligue 1 causa pandemia, ma sin dalla prima ha corso a ritmi talmente elevati da risultare il giocatore del Napoli che in media colleziona più chilometri a partita: 2,6. In un solo concetto? Ha convinto tutti, club compreso: tant’è che per interposta persona sono già cominciati i primi discorsi con il Chelsea per definire i margini di una trattativa d’acquisto. Sì, perché attualmente è in prestito. Secco: un vero affare. Fonte: CdS