Bagni: “Napoli-Milan partita Scudetto, Insigne è un leader”

Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete:

Insigne?

“Ormai è diventato un leader, qualcosa gli è scattato nella testa. I colpi sono quelli di anni fa ma prima era più timido. Ma ora ha una sicurezza dentro sé stesso che trasmette anche ai compagni, è un vero leader. C’è stata qualche voce negli anni passati perché poteva lasciare Napoli ma è rimasto”.

Napoli-Milan?

“Partita Scudetto”.

Penalizzazione?

“Quando ero al Perugia con Avellino e Bologna io partii con 5 punti indietro. Speriamo di rigiocare la partita contro la Juventus ma ritrovarsi davanti sarebbe un grande inizio. Pioli non sarà in panchina? Abbiamo brutti ricordi, come il rigore sbagliato di Higuain”.

Nella singola gara il Napoli perde senza Osimhen?

“Secondo me sì, perché ha ritrovato il gol ed entusiasmo nell’ultima gara. Mancherebbe molto contro il Milan. Anche perché poi Mertens dovrebbe giocare più avanzato e non è il miglior Mertens del momento. Sarei contento di ritrovare Osimhen per la gara, credo che sarà in campo la prossima domenica”.