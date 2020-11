Albertini: “Gattuso è riuscito a tirar fuori il meglio dai suoi calciatori”

Demetrio Albertini è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Gattuso è sempre stato così, sin da giovane, è una persona meravigliosa, sta costruendo il suo presente e futuro come allenatore. Con la sua umiltà ha imparato tante cose e adesso le sta trasferendo ai suoi giocatori. Questo Gattuso migliora sempre e stupisce. È migliorato anno dopo anno, sia come calciatore, sia come allenatore. E’ arrivato in un momento difficile a Napoli ma piano piano è riuscito, con gli impegni e con il lavoro, a trasferire i valori del gruppo a tutta la sua squadra. E’ riuscito a tirar fuori il meglio dai suoi calciatori. Come allenatore è un fantasista. Gioca con un modulo molto offensivo e molto fantasioso. Gioca in modo spavaldo. Molti giocatori del Milan dei grandi, sono diventati poi allenatori, da Tassotti, Shevchenko, Rijkaard, Donadoni, Gattuso, Van Basten. Nazionale? Ieri mi sono piaciuti molto Insigne e Locatelli. Questa nazionale ha tanti talenti. Potrebbe mancare solo un po’ di esperienza internazionale. I giocatori devono giocare quante più partite possibili, sia con i loro club, sia in nazionale. Il talento c’è, questo è sicuro. Avranno il tempo di crescere, facendo crescere l’intera nazionale italiana. Avranno tempo per costruire un gruppo capace di poter vincere, magari, come nel 2006“.