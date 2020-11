UNDER 21 – Lussemburgo-Italia 0-4, azzurrini qualificati ai prossimi Europei

Dopo il successo in Islanda, questo pomeriggio l’Italia Under 21 cercava un successo contro il Lussemburgo per la qualificazione ai prossimi Europei. Azzurrini in vantaggio con Scamacca, bravo a stoppare e calciare su assist di Sottil. I padroni di casa non riescono a superare la metà campo e subiscono il raddoppio, cross di Bellanova e doppietta del calciatore del Genoa. La partita non ha storie anche nella ripresa e arriva la terza rete con Pinamonti, poi il poker con un tiro nell’angolo di Marchizza. L’unica nota stonata e il giallo a Pinamonti che salterà la sfida contro la Svezia. L’Italia di Nicolato è qualificato matematicamente ai prossimi Europei in Ungheria.

LUSSEMBURGO-ITALIA 0-4

15′ e 29′ Scamacca, 55′ Pinamonti, 66′ Marchizza

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Ottele; Dzogovic, D’Anzico, Osmanovic, Schimt; Latic, Duriatti (87′ Ostrovski); Schaus (70′ Bernardy), Prudhomme, Avdusinovic (78′ Rossler); Curci (78′ Coopmans). All. Cardoni

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Marchizza, Gabbia, Del Prato; Bellanova, Pobega (46′ Ricci), Rovella, Frattesi (87′ Maleh), Sala (46′ Frabotta); Sottil (46′ Pinamonti), Scamacca (78′ Raspadori). All. Nicolato

Ammoniti: Latic, Sala, Pobega, Gabbia, Pinamonti

Fonte: sport.sky.it