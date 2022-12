Under 21 – In Lussemburgo l’Italia vede il traguardo delle qualificazioni (Le formazioni). Ecco dove seguire la gara

L’ Italia vede il traguardo, al termine di una corsa lunga e piena di contrattempi: alle 17.30 in Lussemburgo (diretta su Rai2) l’Under 21 cerca i tre punti che la proietterebbero al secondo step di questo strano Europeo, diviso in tre fasi distese su un arco temporale di quasi due anni. Il percorso è iniziato a settembre 2019 a Castel di Sangro, proprio contro il Lussemburgo (vittoria 5-0), con in campo Bastoni, Locatelli, Zaniolo e Kean che nel frattempo si sono presi un posto nella Nazionale A di Mancini. Da allora sono arrivate tre vittorie e un pareggio senza subire un gol, poi la pandemia ha capovolto il mondo e l’Uefa ha modificato il format, inserendo una fase “di mezzo” a gironi prima della final eight (giugno 2021), che si giocherà in Ungheria e in Slovenia dal 24 al 31 marzo. Vincendo oggi, l’Italia si siederebbe al tavolo delle grandi dove per il momento la attendono Svizzera, Francia, Inghilterra, Russia, Spagna, Olanda, Danimarca e le due nazionali ospitanti. Fonte e grafico (CdS)

