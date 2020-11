Sportowe Fakty: “No all’Europa per Milik, c’è solo una soluzione”

Situazione tuttora ingarbugliatissima, sulla quale è intervenuto Zbigniew Boniek, presidente della Federazione polacca, in pratica rendendosi autore d’un assist per il Napoli (ai microfoni del portale locale Sportowe Fakty): «Se è possibile presentarsi agli Europei in forma senza giocare per un anno? Ritengo sia assolutamente impossibile, non conosco nessuno che l’abbia fatto. Ecco perché spero con tutto il cuore che possa ricominciare a giocare. Non voglio entrare nel merito della sua esclusione nel club, ho letto solo che il Napoli gli ha offerto tanti soldi, s’è preso cura di lui dopo gravi infortuni e quindi vogliono recuperare qualcosa visto che non ha prolungato. Ma non ci sono dubbi: cambiare club in inverno è una condizione per andare agli Europei, senza giocare non verrà convocato».

Fonte: CdS