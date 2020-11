SERIE A FEMMINILE – Il portiere Perez salva il Napoli femminile a San Marino

Quest’oggi allo stadio Acquaviva di San Marino, le padroni di casa hanno affrontato il Napoli femminile in uno scontro salvezza. Nel primo tempo le ragazzi di Alain Conte hanno l’occasione per passare in vantaggio con Di Luzio su rigore, ma dal dischetto si fa ipnotizzare da Perez. Nel secondo tempo le azzurre di Geppino Marino colgono la traversa con Jansen dalla distanza. Del San Marino Academy da segnalare la prova positiva della punta esterna Muya che ha messo in difficoltà le azzurre, per il Napoli il reparto arretrato stavolta ha tenuto concedendo poco alle padroni di casa.

La Redazione