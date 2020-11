SERIE A FEMMINILE – Giacinti regala tre punti al Milan. Poker per il Sassuolo

Domenica agonistica per la serie A femminile e tra le sfide c’era l’A.c. Milan e l’A.s. Roma, con il successo di misura delle rossonere. A segno per la squadra di Ganz Valentina Giacinti su calcio di rigore, le giallorosse cercano il pari, ma manca la precisione con Giugliano. Il Sassuolo cala il poker in casa contro l’Hellas-Verona. In gol Dubcova con una doppietta, Pirone e Bugeja, per le scaligere Papaleo su rigore.

A.c. Milan-A.s. Roma 1-0

Sassuolo-Hellas Verona 4-1

A cura di Alessandro Sacco