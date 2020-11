Osimhen vedrà in Tv Sierra Leone/Nigeria, il Ct non lo convoca. Gli esiti degli esami

L’esame diagnostico in Nigeria ha escluso fratture per Osimhen dopo la sua caduta scomposta nel finale del match di qualificazioni di coppa d’Africa contro Sierra Leone (finito 4-4 con un gol realizzato dall’attaccante del Napoli). Lussazione alla spalla e forte contusione al polso destro: all’attaccante azzurro è stata applicata una fasciatura rigida per tenere bloccato il braccio, ieri è rimasto a riposo, rimarrà a casa in Nigeria saltando la sfida di martedì prossimo contro Sierra Leone e farà ritorno a Napoli entro due-tre giorni.

R. Ventre (Il Mattino)