Osimen rischia di saltare il Milan: Canonico in contatto con la Nazionale Nigeriana

«Osimhen ha riportato una lussazione alla spalla e starà fuori qualche settimana», la dichiarazione del ct della Nigeria Roth a Espn, il quadro più negativo possibile della situazione. Le prime sensazioni del Napoli sono invece più positive ma certezze maggiori si potranno avere solo dopo gli ulteriori controlli ai quali sarà sottoposto Osimhen al suo ritorno dalla Nigeria. Il match con il Milan è in programma tra una settimana, quello con il Rijeka è fissato tra dieci giorni e il successivo con la Roma tra due settimane. Per conoscere tempi precisi del suo rientro in campo bisognerà ancora attendere qualche giorno.

Per il momento è stata scongiurata l’ipotesi più grave di una frattura al polso o alla spalla che avrebbe allungato i tempi di recupero dell’attaccante azzurro. E ieri il Napoli ha cominciato a tirare un primo sospiro di sollievo dopo le prime notizie che erano filtrate dalla Nigeria. Altra giornata di contatti del dottore Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico azzurro, con i dottori della nazionale nigeriana per avere ulteriori informazioni sulle sue condizioni dopo l’infortunio di venerdì sera nel match contro Sierra Leone. Osimhen aveva ritrovato il gol con il Bologna e si è ripetuto venerdì con la Nigeria e la sua presenza è fondamentale per l’attacco del Napoli. Fonte: Il Mattino