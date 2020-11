Nel Napoli c’è chi corre più di Bakayoko a centrocampo

Il Napoli di Gattuso quest’anno ha elementi in grado, non solo di fare gol in zona offensiva, ma anche poter contare su centrocampisti duttili. L’acquisto di Bakayoko ha migliorato la mediana, non solo per la sua forza fisica, ma questo si sapeva già, ma anche per i chilometri che percorre. L’ex di Milan, Chelsea e Monaco corre in tutto 11,074, una media di 1,8, ma c’è chi corre di più del francese. Si tratta di Fabian Ruiz 11,516 con una media di 1,9, insomma un centrocampo di forza e di corsa. Una curiosità infine su Bakayoko, abiterà nell’ex casa di Callejon.

Fonte: CdS